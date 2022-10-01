Байден подписал закон, предусматривающий более $12 млрд помощи Украине

Президент США ввел в действие закон, который делает возможным дополнительную военную и экономическую помощь Украине в ее противостоянии российской агрессии.
В пятницу, 30 сентября, Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, включающий в себя дополнительные 12,3 миллиарда долларов на военную помощь Украине против российского вторжения. В тот же день президент Байден своей подписью сделал закон действующим.
О подписании закона сообщили на официальном сайте Белого дома.
Этим законом предусмотрена как военная, так и экономическая помощь Украине. Он также уполномочивает президента Байдена управлять изъятием до 3,7 миллиарда долларов для передачи Украине излишка оружия из резервов США.
Кроме того, согласно закону, будет выделено 35 миллионов долларов "на подготовку и реагирование на возможные ядерные и радиационные инциденты в Украине".
Как сообщает Reuters, в Палате представителей законопроект встретил сопротивление со стороны республиканцев, включая лидера партии Кевин Маккарти. Его принятие поддержало менее десятка республиканцев, поэтому он получил 226 голосов "за" и 200 голосов "против".
Накануне законопроект был принят 100-местным Сенатом при поддержке обеих партий.
Напомним, в Конгрессе США становится больше противников регулярной военной помощи Украине на фоне промежуточных выборов. В частности, постоянный поток помощи теряет популярность среди республиканцев.
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