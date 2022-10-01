Байден подписал закон, предусматривающий более $12 млрд помощи Украине

Президент США ввел в действие закон, который делает возможным дополнительную военную и экономическую помощь Украине в ее противостоянии российской агрессии.

В пятницу, 30 сентября, Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, включающий в себя дополнительные 12,3 миллиарда долларов на военную помощь Украине против российского вторжения. В тот же день президент Байден своей подписью сделал закон действующим.

О подписании закона сообщили на официальном сайте Белого дома.

Этим законом предусмотрена как военная, так и экономическая помощь Украине. Он также уполномочивает президента Байдена управлять изъятием до 3,7 миллиарда долларов для передачи Украине излишка оружия из резервов США.

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Кроме того, согласно закону, будет выделено 35 миллионов долларов "на подготовку и реагирование на возможные ядерные и радиационные инциденты в Украине".

Как сообщает Reuters, в Палате представителей законопроект встретил сопротивление со стороны республиканцев, включая лидера партии Кевин Маккарти. Его принятие поддержало менее десятка республиканцев, поэтому он получил 226 голосов "за" и 200 голосов "против".

Накануне законопроект был принят 100-местным Сенатом при поддержке обеих партий.

Напомним, в Конгрессе США становится больше противников регулярной военной помощи Украине на фоне промежуточных выборов. В частности, постоянный поток помощи теряет популярность среди республиканцев.

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