Кулеба поговорил с Блинкеном о незаконных шагах Путина

Госсекретарь США заверил главу украинского внешнеполитического ведомства, что наше государство может рассчитывать на поддержку США, несмотря на какие-либо незаконные действия хозяина Кремля.

В субботу, 1 октября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом глава МИД сообщил в своем Twitter.

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В ходе разговора Кулеба выразил благодарность Соединенным Штатам за их непреклонную поддержку Украины. В частности, речь шла о 12,35 миллиарда долларов, которые в соответствии с подписанным накануне президентом Байденом законом будут направлены на новую помощь в сфере безопасности и бюджетную помощь для нашего государства.

"Госсекретарь заверил, что, несмотря на любые незаконные шаги Путина, США будут продолжать поддерживать Украину в нашей справедливой борьбе", — сообщил украинский министр.

В настоящее время звонок с @SecBlinken, я участвовал в США для его неудовлетворительного содействия, включая последний $12.35 bln в новому захисті і бюджетної допомоги. Секретарі стверджують, що незручний any Putin's illegal steps, США будет keep supporting Ukraine в наше just struggle. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 1, 2022

Напомним, в пятницу, 30 сентября, Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, включающий дополнительные 12,3 миллиарда долларов на военную и экономическую помощь Украине против российского вторжения. В тот же день президент Байден своей подписью сделал закон действующим.

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