Украина дополнительно получит $530 миллионов помощи от Всемирного банка

В целом на сегодняшний день Всемирный банк мобилизовал для Украины почти $13 млрд экстренного финансирования, в частности, благодаря обязательствам и гарантиям доноров. Из этой суммы $11 млрд уже выделено в полном объеме.

Украина дополнительно получит $530 миллионов помощи Всемирного банка.

Об этом учреждение сообщило 30 сентября.

Дополнительное финансирование мобилизовано в рамках проекта Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE), который оказывает постоянную поддержку правительству в возможности обеспечения предоставления основных государственных услуг, в частности, в сферах здравоохранения, образования и социальной защиты.

"Впереди украинский народ ждет долгий путь к восстановлению, и партнеры по развитию должны продолжать объединяться, чтобы поддержать восстановление Украины", — отметила региональный вице-президент Всемирного банка в Европе и Центральной Азии Анна Бьерде.

В целом на сегодняшний день Всемирный банк мобилизовал для Украины почти $13 млрд экстренного финансирования, в частности, благодаря обязательствам и гарантиям доноров. Из этой суммы $11 млрд уже выделено в полном объеме.

"Наш последний анализ показывает, что общие долгосрочные затраты на реконструкцию и восстановление в Украине огромны, а потребности даже на следующие три года достигают более $100 млрд, и эта цифра, как ожидается, будет расти, поскольку война продолжается", — добавил региональный директор Мирового банка в Восточной Европе Аруп Банерджи.

Кроме того, министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли уточнила, что гарантийное финансирование Британии разблокирует дальнейшую срочную финансовую поддержку, необходимую для обеспечения экономической устойчивости Украины и ее мужественного сопротивления жестокому вторжению России.

Ожидается, что Всемирный банк уже в ноябре 2022 может утвердить пакет дополнительной финансовой помощи для Украины на сумму 1 млрд долларов, а также выносится решение о выделении средств на финансирование дефицита бюджета и восстановление инфраструктуры.

Кроме того, Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в структуру Всемирного банка, выделила 30 млн долларов для инвестиций в Украину и Молдову.

Напомним, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук напомнил, что с сегодняшнего дня, 1 октября, вступил в силу закон США о лендлизе для Украины.

Гривна снова падает: финансисты дают советы по доллару

Читайте также: