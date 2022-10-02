Путин лично настоял на обмене Медведчука, хотя ФСБ была против — Washington Post

Авторитетное американское издание сообщило подробности обмена обвиняемого в государственной измене лидера пророссийской партии и кума Путину на героев Мариуполя.
Президент РФ Владимир Путин не прислушался к предупреждению ФСБ по поводу негативной реакции российского общества и его окружения на обмен двух сотен украинских пленных на близкого ему Виктора Медведчука.
Об этом говорится в публикации Washington Post.
"В Украине очень много радовались, что вернули домой доблестных воинов, а в Москве многие отреагировали с отвращением, увидев, что для Путина это действительно важно", — сообщил один из осведомленных с ситуацией собеседников издания.
По словам другого источника, Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ была категорически против такого обмена. Но Путин настоял на таком варианте.
"Цифры во время обмена — почти в четыре раза больше освобожденных украинцев, чем россиян — и то, что среди украинских солдат 108 принадлежали к полку "Азов", обеспокоило Федеральную службу безопасности России", — говорится в публикации.
По словам источника, в ФСБ отдавали себе отчет, как это соглашение будет выглядеть в глазах общественности.
Издание отмечает, что посредником в переговорах выступали бизнесмен Роман Абрамович и саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман. Основным мотивом для них была возможность улучшить свои отношения со странами Запада.
Напомним, Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из российского плена были освобождены 215 человек, среди которых 108 бойцов "Азова" и 10 иностранных добровольцев. В ответ Украина освободила 55 оккупантов и кума Владимира Путина Виктора Медведчука. В России были возмущены действиями Кремля и называли обмен "издевательством".
Читайте также: