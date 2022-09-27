В ОК "Південь" розповіли, куди можуть долітати іранські дрони

Безпілотні літальні апарати можуть відлітати від ворожої бази максимум на 2 тисячі 500 км. Тому росіяни можуть бити безпілотниками тільки по південному регіону.

Про це в ефірі FREEДОМ сказала речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, армія РФ може використовувати дрони тільки туди, куди вони можуть діставати.

"Тактико-технічні характеристики дають можливість дронам віддалення від бази приблизно на 2 тисячі 500 км. Це означає, що під загрозою тільки південні регіони України, по яких вони можуть направлятися з тимчасово окупованої території", - зазначила Гуменюк.

За її словами, зброя досить нова. А тому українські фахівці вивчають її характеристики і під час потрапляння в ціль, і тоді, коли дрони збивають.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 27 вересня атакувала Одещину трьома дронами-камікадзе. ЗСУ вдалося знищити усі три іранські безпілотники.

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