В ОК "Пивдень" рассказали, куда могут долетать иранские дроны

Беспилотные летательные аппараты могут улетать от вражеской базы максимум на 2,5 тыс. километров. Поэтому россияне могут избивать беспилотниками только по южному региону.

Об этом в эфире FREEДОМ сказала пресс-секретарь оперативного командования "Пивдень" Наталья Гуменюк.

По ее словам, армия РФ может использовать дроны только туда, куда они могут доставать.

"Тактико-технические характеристики дают возможность дронам удаления от базы примерно на 2.5 тыс. км. Это означает, что под угрозой только южные регионы Украины, по которым они могут направляться с временно оккупированной территории", — отметила Гуменюк.

По ее словам, оружие достаточно ново. Поэтому украинские специалисты изучают ее характеристики и при попадании в цель, и тогда, когда дроны сбивают.

Напомним, российская армия в ночь на 27 сентября атаковала Одесщину тремя дронами-камикадзе. ВСУ удалось уничтожить все три иранских беспилотника.

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