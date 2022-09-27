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В ОК "Пивдень" рассказали, куда могут долетать иранские дроны

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В ОК "Пивдень" рассказали, куда могут долетать иранские дроны

Фото: Associated Press

Российские оккупанты стали чаще использовать иранские дроны.

Беспилотные летательные аппараты могут улетать от вражеской базы максимум на 2,5 тыс. километров. Поэтому россияне могут избивать беспилотниками только по южному региону.

Об этом в эфире FREEДОМ сказала пресс-секретарь оперативного командования "Пивдень" Наталья Гуменюк.

По ее словам, армия РФ может использовать дроны только туда, куда они могут доставать.

"Тактико-технические характеристики дают возможность дронам удаления от базы примерно на 2.5 тыс. км. Это означает, что под угрозой только южные регионы Украины, по которым они могут направляться с временно оккупированной территории", — отметила Гуменюк.

По ее словам, оружие достаточно ново. Поэтому украинские специалисты изучают ее характеристики и при попадании в цель, и тогда, когда дроны сбивают.

Напомним, российская армия в ночь на 27 сентября атаковала Одесщину тремя дронами-камикадзе. ВСУ удалось уничтожить все три иранских беспилотника.

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Дата публикации
Просмотры
1665
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