"Наші навчилися їх глушити": Резніков розповів, як вирішують проблему іранських безпілотників

Проблема іранських безпілотників, які використовує Росія у війні проти України, вже перебуває на стадії вирішення.

Водночас українські військові вже навчилися глушити дрони Shahed-136.

Про це повідомив очільник Міноборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми вже її (проблему – Ред.) вирішуємо. Так, це неприємно, але навіть унікальні системи ППО на 100% не гарантують закриття неба. Я радий тому, як працюють наші Повітряні сили, збиваючи таку кількість цих "шахедів", - сказав він.

Резніков розповів, що Україна звернулася за допомогою до партнерів, щоб вони надали ЗСУ системи для придушення цих доронів.

"Наші навчилися їх глушити. Ми звернулися до наших партнерів, зокрема до тих, які бояться давати нам зброю, але мають хорошу експертизу. Я їм сказав, що ми вам дамо їх запчастини, вивчіть їх і дайте нам системи придушення. І низка країн, які не хотіли давати зброю, зацікавилися цією пропозицією", - сказав Резніков.

Як відомо, російські окупанти використовують іранські безпілотники"Shahed-136" для ударів по об’єктах інфраструктури, а не військових підрозділах чи скупченнях людей.

За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, від 10 вересня на півдні України було виявлено понад 30 таких безпілотників, з яких 22 були збиті. Тільки 10 ворожих дронів влучили по цілях, але не всі ці атаки були результативними.

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