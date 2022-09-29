"Наши научились их глушить": Резников рассказал, как решают проблему иранских беспилотников

Проблема иранских беспилотников, которые использует Россия в войне против Украины, уже находится на стадии решения.

Между этим, украинские военные уже научились глушить дроны Shahed-136.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы уже ее (проблему – Ред.) решаем. Да, это неприятно, но даже уникальные системы ПВО на 100% не гарантируют закрытие неба. Я рад тому, как работают наши Воздушные силы, сбивая такое количество этих "шахедов"", — сказал он.

Резников рассказал, что Украина обратилась за помощью к партнерам, чтобы они предоставили ВСУ системы для подавления этих доронов.

"Наши научились их глушить. Мы обратились к нашим партнерам, в том числе к тем, которые боятся давать нам оружие, но имеют хорошую экспертизу. Я им сказал, что мы вам дадим их запчасти, изучите их и дайте нам системы подавления. И ряд стран, которые не хотели давать оружие, заинтересовались этим предложением", – сказал Резников.

Как известно, российские оккупанты используют иранские беспилотники "Shahed-136" для ударов по объектам инфраструктуры, а не воинским подразделениям или скоплениям людей.

По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, с 10 сентября на юге Украины было выявлено более 30 таких беспилотников, из которых 22 были сбиты. Только 10 вражеских дронов попали по целям, но не все эти атаки были результативны.

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