Генштаб сообщил направление, где враг работает иранскими беспилотниками Shahed-136

На Южнобужском направлении огневого поражения из танков, минометов и ствольной артиллерии российской армии потерпели более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 27 сентября.

Также командование ВСУ отметило, что враг совершил более 50 вылетов БпЛА иранского происхождения.

"С целью ведения разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 50 вылетов БпЛА, в частности иранского производства Shahed-136", — отметили в Генштабе.

Как ранее сообщил глава государства Владимир Зеленский, в Донецкой области сейчас самая сложная ситуация, ВСУ делают все возможное, чтобы сдержать оккупантов.

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