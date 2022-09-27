Жданов объяснил, почему ВСУ не бьют по территории России

Международные партнеры не готовы к тому, чтобы Вооруженные силы Украины наносили удары по территории Российской Федерации.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет УНИАН.

"Наши партнеры на сегодняшний день не готовы, чтобы мы вели огонь по территории Российской Федерации. Со стороны виднее. И поэтому на сегодняшний день, я так понимаю, по просьбе наших партнеров мы не наносим удары по территории РФ", — отметил он.

Военный эксперт также объяснил, почему партнеры не отреагировали на удары ВСУ в Крыму.

"Вот смотрите, никто же ничего не сказал по поводу того, что мы обстреливаем Крым. Почему? Потому что это наша территория, и мы будем ее освобождать. Но на сегодняшний день наши партнеры не готовы к тому, что мы будем наносить удары по территории России, и не готовы к тому, чтобы официально назвать войну войной, это в том числе связано со странами, которые не определились, такие как Китай и Индия, особенно Индия, она – старый друг и соратник Советского Союза, и в наследство она очень много сотрудничает с Российской Федерацией", – добавил Жданов.

Отсутствие соответствующего вооружения в нужном количестве также причина того, почему Украина не бьет по РФ. По его словам, теоретически поражать объекты в России могли бы комплексы "Точка У", "Гарпун" и "Нептун", которые есть у Украины, но этого недостаточно.

Напомним, Жданов объяснил, поможет ли Украине ленд-лиз в случае ядерной угрозы.

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