Дэвид Аксельрод похвастался заметно подросшей дочерью от Елены Мозговой

Исполнитель Дэвид Аксельрод поделился фотографией семилетней Соломии от жены, известной продюсерши Елены Мозговой.

На снимке заметно подросшая девочка пьет молочный коктейль. Вероятно, они вместе с папой ходили в кафе, а Дэвид на память сфотографировал дочь.

Дочь Дэвида Аксельрода и Елены Мозговой / Фото: instagram.com/david__axelrod

"Счастье — это маленькие ладошки, которые тебя обнимают и миллионы ее: "Папа, а почему?", "Папа, а зачем?" — написал счастливый Аксельрод.

Со своей стороны поклонники артиста сделали немало комплиментов Соломийке.

Красоточка! Очень уважаю вашу семью, вы супер!

Цветок папины

Маленькая красотка!

Напомним, недавно 8-летняя украинка Злата Хоменко приняла участие в кастинге на шоу "Испания ищет таланты" и довела судей до слез.

Читайте также: