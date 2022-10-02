Из семи дронов-камикадзе, которыми враг атаковал юг Украины, сбиты пять

Российские оккупационные войска атаковали юг Украины семью дронами-камикадзе "Shahed-136", из них пять были сбиты силами ПВО.

Об этом сообщает воздушное командование "Юг".

"Ночью, 2 октября, российские оккупационные войска атаковали Николаевщину семью дронами-камикадзе "Shahed-136", пять из которых уничтожены подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады и Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 2 октября российская армия с использованием дронов-камикадзе нанесла удар по городу Кривой Рог.

Информация о первом дроне "Shahed-136", сбитом в Украине, появилась 13 сентября. ВСУ показали остатки уничтоженного БПЛА на окраине города Купянск в Харьковской области, модель узнали по характерным стабилизаторам на крыльях, хотя россияне сменили маркировку на "Герань-2".

Эксперты рассказали, что ВСУ уже научились сбивать "Shahed-136" с помощью систем ПВО, РЭБ и даже обычного стрелкового оружия. Дроны имеют слабые стороны, однако Россия использует их для нанесения ударов вместо ракет.

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