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Росія вдарила ракетами по Дніпропетровщині (фото)

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Росія вдарила ракетами по Дніпропетровщині (фото)

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Росія вдарила по Дніпропетровщині ракетами. Вибух пролунав зранку після оголошення тривоги.

Вранці 3 жовтня російська армія вдарила ракетами по Дніпровському району Дніпропетровської області. На місці прильоту працюють екстрені служби.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ваентин Резніченко.

Інформація про загиблих та поранених уточнюється.

Окрім того, протягом усієї ночі ворог обстрілював Нікопольський та Криворізький райони

Нікопольський район росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії. Ударили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Загиблих та поранених немає. 

У Нікополі понівечено близько десяти багатоповерхових і приватних будинків та лінії електропередач.

У Марганецькій громаді через російські снаряди спалахнула пожежа у дачному будинку. 

У Мирівській громаді майже тисяча родин залишилися без світла. 

У Криворізькому районі під удар потрапила Зеленодольська громада. У селі Мар’янське пошкоджені приватні оселі, сонячна електростанція, склади сільгосппідприємства, газогін та електромережі. Люди не постраждали.

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, вранці 3 жовтня мешканці Дніпра почули гучний вибух. Він пролунав після оголошення повітряної тривоги. Під загрозою ракетного удару були майже всі області України.

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