У Дніпрі пролунав вибух після оголошення тривоги

У місті під час тривоги було чутно гучний вибух.
У Дніпрі близько 7:30 у понеділок, 3 жовтня, пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві мешканці в Мережі.
Офіційної інформації щодо ворожої атаки поки немає.
Нагадаємо, в Україні зранку 3 жовтня оголошена масштабна повітряна тривога. Загроза ракетного удару - майже у всіх областях.
Раніше ТСН.ua писав про те, що у Дніпрі ціни на оренду житла зросли після повномасштабного вторгнення Росії і тримаються на високому рівні вже понад пів року. І зовсім безпідставно. Власники квартир скористалися великим напливом вимушених переселенців до міста.
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