В Днепре раздался взрыв после объявления тревоги

В городе во время тревоги был слышен громкий взрыв.

В Днепре около 7:30 в понедельник, 3 октября, раздался взрыв после объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные жители в Сети.

Официальной информации относительно вражеской атаки пока нет.

Напомним, в Украине утром 3 октября объявлена масштабная воздушная тревога. Угроза ракетного удара – почти во всех областях.

Раньше ТСН.ua писал о том, что в Днепре цены на аренду жилья выросли после полномасштабного вторжения России и держатся на высоком уровне уже более полугода. И совсем безосновательно. Владельцы квартир воспользовались большим наплывом вынужденных переселенцев в город.

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