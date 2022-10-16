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Астрологический прогноз на 16 октября

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Астрологический прогноз на 16 октября

Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно принимать важные решения, заниматься творчеством и отправляться в поездки. 

Символ дня: Пегас. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый. 

Счастливые камни дня: авантюрин, циркон, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: печень. 

Болезни дня: необходимо соблюдать диету, которая исключит из рациона жирную, жареную и чрезмерно сдобренную специями пищу, а также алкоголь. 

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важную информацию. 

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки – она подарит красоту и благополучие. 

Афоризм дня: «Творить – значит, убивать смерть» (Ромен Роллан). 

Ангел-хранитель дня: Асфэр – помогает бороться с врагами. 

Магия и мистика дня: можно заниматься «домашней магией», используя для обрядов и заговоров то, что всегда находится под рукой. 

Табу дня: необходимо тщательно обрабатывать любую царапину – слишком велика вероятность заражения крови.

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Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
257
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