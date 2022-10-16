Астрологический прогноз на 16 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно принимать важные решения, заниматься творчеством и отправляться в поездки.
Символ дня: Пегас.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.
Счастливые камни дня: авантюрин, циркон, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: печень.
Болезни дня: необходимо соблюдать диету, которая исключит из рациона жирную, жареную и чрезмерно сдобренную специями пищу, а также алкоголь.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут важную информацию.
Стрижка дня: день благоприятен для стрижки – она подарит красоту и благополучие.
Афоризм дня: «Творить – значит, убивать смерть» (Ромен Роллан).
Ангел-хранитель дня: Асфэр – помогает бороться с врагами.
Магия и мистика дня: можно заниматься «домашней магией», используя для обрядов и заговоров то, что всегда находится под рукой.
Табу дня: необходимо тщательно обрабатывать любую царапину – слишком велика вероятность заражения крови.
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