Астрологічний прогноз на 16 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: можна приймати важливі рішення, займатися творчістю та вирушати в поїздки.

Символ дня: Пегас.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливе число дня: 3.

Щасливі кольори дня: білий, бузковий.

Щасливе каміння дня: авантюрин, циркон, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: необхідно дотримуватися дієти, завдяки якій можна вилучити з раціону жирну, смажену та надмірно присмачену спеціями їжу, а також алкоголь.

Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть важливу інформацію.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки – вона подарує красу й добробут.

Афоризм дня: "Творити – означає вбивати смерть" (Ромен Роллан).

Ангел-охоронець дня: Асфер – допомагає боротися з ворогами.

Магія та містика дня: можна займатися «домашньою магією», використовуючи для обрядів та замовлянь те, що завжди є напохваті.

Табу дня: необхідно ретельно обробляти будь-яку подряпину — дуже велика ймовірність зараження крові.

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