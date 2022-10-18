Иран лжет, что не снабжает Россию беспилотниками — Белый дом

Власти Ирана обманывают, когда говорят о том, что не поставляют РФ дроны-камикадзе.

США обвиняют Иран во лжи использования своих беспилотников в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Белый дом заявил, что Иран лжет, утверждая, что Россия не использует иранские беспилотники для нападений на Украину.

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Пресссекретарь Карин Жан-Пьер заявила, что есть "безоговорочные доказательства их использования Россией как против военных, так и против гражданских целей", и что Тегеран, похоже, рассматривает возможность продавать больше такого оружия Москве.

"Вы все также видели сообщение о том, что, похоже, было ударом иранского беспилотника в центре Киева. Однако Иран продолжает врать об этом", — сказала она журналистам.

Напомним, что вчера, 17 октября, Киев был атакован РФ с помощью трех десятков дронов-камикадзе иранского производства. большую часть из них удалось сбить. Однако есть попадания в нежилые и жилые дома. Погибли 4 человека. Среди них молодые супруги, которые ждали ребенка.

Из — за падения дрона 16 семей потеряли свои квартиры. Дом полностью разрушен и восстановлению он не подлежит.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк обвинил Иран в причастности к массовым убийствам жителей Украины.

Кроме этого, в посольстве США в Украине осудили атаку Киева дронами-камикадзе и назвали действия режима Путина позорными.

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