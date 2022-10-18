В Союзе птицеводов Украины рассказали, когда подешевеют яйца

Однако в Союзе птицеводов Украины обещают, что цены на них стабилизируются до конца октября, а в ноябре начнут снижаться.

Об этом 18 октября на брифинге сообщил директор профильной ассоциации Сергей Карпенко.

"Ожидаем в этом месяце увеличение предложений от промышленного сектора благодаря увеличению производства. Ведь предприятия начали возобновлять свое поголовье в июне-июле. В октябре будет стабилизация цен на яйца, и ожидаем, что уже в ноябре будет снижение цен на полках магазинов", — отметил он.

В то же время Карпенко объяснил, что рост цены на яйца повлекли за собой сезонные колебания количества продукции, уменьшение количества производителей яиц в предыдущие два года и полномасштабное вторжение РФ. Так, по его словам, по оценкам Союза птицеводов, промышленное производство яиц из-за войны уменьшилось где-то на 20%.

Напомним, что в Украине в конце сентября – начале октября цена на яйца выросла до 70 грн, а еще в июле десяток можно было купить за 23 гривны. В Минагрополитики отмечают, что сейчас цена за десяток оптом составляет 43 грн. Однако в супермаркетах она колеблется от 50 до 80 грн.

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