У Пентагоні прокоментували передачу Іраном Росії ракет та безпілотників

Пентагон каже, що в них поки не має такої інформації.
Пентагон поки не має інформації про те, що Іран та Росія уклали договір про постачання ракет класу "земля-земля" та додаткових безпілотників.
Про це під час брифінгу сказав речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер.
"Я бачив повідомлення у ЗМІ. У мене немає ніякої інформації, яка б це підтверджувала", - сказав Райдер.
Передача Росії ракет та безпілотників з Ірану
Видання Reuters повідомило, що Іран надасть Росії ракети класу "земля-земля" та додаткові безпілотники. Угода про це була укладена ще 6 жовтня.
Кирило Буданов вважає, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників. Може бути й інше замовлення, яке окупанти розраховують отримати.
МЗС звинуватило Іран у причетності до масових вбивств українців, оскільки ця країна передала агресорові свої дрони та досі цинічно це заперечує. Дмитро Кулеба анонсував розрив дипломатичних стосунків з Іраном. Він наголосив, що Україна готова передати кожній країні Євросоюзу уламки використаних Росією іранських дронів-камікадзе як доказ причетності Ірану до жорстокої війни РФ проти України.
У США пообіцяли ускладнити постачання іранської зброї Росії.
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