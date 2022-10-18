У Пентагоні прокоментували передачу Іраном Росії ракет та безпілотників

Пентагон каже, що в них поки не має такої інформації.

Пентагон поки не має інформації про те, що Іран та Росія уклали договір про постачання ракет класу "земля-земля" та додаткових безпілотників.

Про це під час брифінгу сказав речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер.

"Я бачив повідомлення у ЗМІ. У мене немає ніякої інформації, яка б це підтверджувала", - сказав Райдер.

Передача Росії ракет та безпілотників з Ірану

Видання Reuters повідомило, що Іран надасть Росії ракети класу "земля-земля" та додаткові безпілотники. Угода про це була укладена ще 6 жовтня.

Кирило Буданов вважає, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників. Може бути й інше замовлення, яке окупанти розраховують отримати.

МЗС звинуватило Іран у причетності до масових вбивств українців, оскільки ця країна передала агресорові свої дрони та досі цинічно це заперечує. Дмитро Кулеба анонсував розрив дипломатичних стосунків з Іраном. Він наголосив, що Україна готова передати кожній країні Євросоюзу уламки використаних Росією іранських дронів-камікадзе як доказ причетності Ірану до жорстокої війни РФ проти України.

У США пообіцяли ускладнити постачання іранської зброї Росії.

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