Россия проиграет: Подоляк посоветовал партнерам принять это и объяснил почему

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия проиграет в войне против Украины и посоветовал партнерам принять это как аксиому.

Об этом Подоляк написал в Сети 15 октября.

Он объяснил, что это ускорит и облегчит необходимые процессы.

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"Россия может, должна и обязана проиграть. И она проиграет… Рекомендую партнерам окончательно принять эту аксиому. Это резко ускорит и облегчит все необходимые процессы", – говорится в заявлении.

Поражение России в войне

Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября заявил, что Россия уже находится в атмосфере своего поражения и безнадежности в войне. По мнению главы государства, у оккупантов нет и не будет шансов выиграть.

В этот же день Подоляк сказал, что мир наконец-то должен понять – выполнение ультиматумов РФ лишь масштабирует войну, сделает ее бесконечной, придаст миру нестабильность. Зло нужно остановить и наказать.

По оценкам американского политолога и философа Фрэнсиса Фукуямы, мобилизация в России не повлияет масштабно на ситуацию с войной, а у Украины есть шансы победить до конца зимы.

Комментируя войну в Украине, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что сверхдержавы и раньше проигрывали войны, однако Россия – не сверхдержава. Министр полагает, что оккупанты проиграют войну из-за своего потенциала и ошибочных "стратегических предположений" руководства РФ.

По оценкам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, война не закончится до конца 2022 года, однако будет длиться не годами, а месяцами.

Мобилизация коснулась уже и москвичей

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