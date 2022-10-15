В Ровенской области овчарка набросилась на младенца – мальчик погиб

В селе Рачин Дубенского района 14 октября произошла трагедия – домашняя овчарка набросилась на новорожденного мальчика.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

По данным правоохранителей, около 15 часов мать вышла на прогулку с сыном. Когда вернулась на несколько минут в дом, оставила коляску во дворе. В это время домашняя овчарка перепрыгнула через забор, опрокинула коляску и вытащила ребенка.

"Спасая сына, 36-летний отец смертельно травмировал животное. К сожалению, медики скорой только констатировали смерть малолетнего. По этому факту следователи начали досудебное расследование по пункту 2 части 2 статьи 115 УК Украины (преднамеренное убийство малолетнего ребенка с отметкой несчастного случая)", – говорится в сообщении.

Установлено, что семья благополучна, воспитывает еще и 8-летнего сына.

Напомним, в США питбули насмерть загрызли младенца, 2-летнюю девочку и ранили их мать.

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