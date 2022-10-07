Питбули насмерть загрызли младенца, 2-летнюю девочку и ранили их мать

В Теннесси домашние собаки напали на семью и до смерти загрызли двоих детей.

В США произошел трагический случай. Домашние питбули разорвали двоих детей и их мать.

Об этом сообщают NBCNews.

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Событие произошло в округе Шелби в штате Техас. Два домашних питбуля напали на 5-месячного младенца, 2-летнюю девочку и их мать. От полученных ран дети погибли на месте, а их мать доставили в больницу.

По сообщению местного шерифа, женщина находится в шоковом состоянии после пережитого, но ее физическое состояние улучшилось.

Питбулей усыпили службы защиты животных Мемфиса.

Ранее мы сообщали, что в Винницкой области домашний питбуль разорвал двоих детей 8 и 9 лет. Детей доставили в больницу, а владелица собаки будет отвечать перед законом — полиция открыла уголовное производство по статье 128 Уголовного кодекса Украины (Неосторожное или средней тяжести телесное повреждение).

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