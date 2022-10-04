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В Великобритании женщину насмерть загрызли 2 домашние собаки

В Великобритании женщину насмерть загрызли 2 домашние собаки

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В Великобритании женщину насмерть загрызли 2 домашние собаки

Две собаки напали на 60-летнюю женщину и загрызли ее до смерти.

В Ливерпуле 60-летняя женщина погибла после нападения собак. Животные набросились на нее в ее доме.

Об этом сообщает Mirror.

60-летняя владелица дома находилась дома, когда на нее напали 2 собаки. Животные загрызли женщину до смерти.

Разорванное тело обнаружили родственники погибшей и вызвали полицию.

Очевидцы сообщили, что в нападении принимали участие "по меньшей мере две собаки". Причина такой агрессии животных пока неизвестна.

Свыше 200 владельцев собак были привлечены к ответственности в Мерсисайде за нападения собак за последние пять лет.

Напомним, что в Кривом Роге сотрудник полиции, находясь дома, натолкнул на вилы и бросил в костер беспризорную собаку, не будет отвечать за совершенное перед законом по истечении срока давности.

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