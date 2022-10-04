У Великій Британії жінку на смерть загризли 2 домашні собаки

Дві собаки напали на 60-річну жінку і загризли її до смерті.
У Ліверпулі 60-річна жінка загинула після нападу собак. Тварини накинулися на неї у її будинку.
Про це повідомляє Mirror.
60-річна власниця будинку перебувала вдома, коли на неї напали 2 собаки. Тварини загризли жінку до смерті.
Роздерте тіло виявили родичі загиблої і викликали поліцію.
Очевидці повідомили, що в нападі брали участь "щонайменше дві собаки". Причина такої агресії тварин поки невідома.
Зазначається, що понад 200 власників собак були притягнуті до відповідальності в Мерсісайді за напади собак за останні п'ять років.
Нагадаємо, що у Кривому Розі співробітник поліції, який, перебуваючи вдома, наштрикнув на вила та кинув до багаття безпритульного собаку, не відповідатиме за скоєне перед законом через закінчення строку давності.
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