У Великій Британії жінку на смерть загризли 2 домашні собаки

Дві собаки напали на 60-річну жінку і загризли її до смерті.

У Ліверпулі 60-річна жінка загинула після нападу собак. Тварини накинулися на неї у її будинку.

Про це повідомляє Mirror.

60-річна власниця будинку перебувала вдома, коли на неї напали 2 собаки. Тварини загризли жінку до смерті.

Роздерте тіло виявили родичі загиблої і викликали поліцію.

Очевидці повідомили, що в нападі брали участь "щонайменше дві собаки". Причина такої агресії тварин поки невідома.

Зазначається, що понад 200 власників собак були притягнуті до відповідальності в Мерсісайді за напади собак за останні п'ять років.

Нагадаємо, що у Кривому Розі співробітник поліції, який, перебуваючи вдома, наштрикнув на вила та кинув до багаття безпритульного собаку, не відповідатиме за скоєне перед законом через закінчення строку давності.

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