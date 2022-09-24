Подружня пара в Китаї викинула собаку з вікна під час сварки

Вчинок китаянки викликав масове обурення в країні, -розповідає видданя asiaone.

Під час сварки жінка спробувала виштовхнути лабрадора з вікна, але чоловік зупинив її, дозволивши собаці злізти з підвіконня.

Але жінка не зупинилася - друга спроба жінки виявилася успішною, і вона виштовхнула собаку з вікна. Собака приземлився на автомобіль внизу і сильно постраждав.

Собака лежала нерухомо на землі понад годину. Пара навіть не думала подивитись, що з собакою, поки господар автомобіля не попросив це зробити. Господар машини не вимагав жодної компенсації за пошкоджений автомобіль, але запропонував парі відвезти пораненусобаку до ветеринара, що вони й зробили. Собаку вилікували, зараз вона в нормальному стані.

Сусіду пари, на прізвище Ян вдалося зняти відео, яке стало вірусним, в якому можна побачити спробу жінки виштовхнути лабрадора з вікна. Тисячі глядачів відео написали до нього коментарі та засудили пару за жорстокість. Вони також похвалили сусідку та автовласника за їхню доброту. Ян вирішив поговорити з парою та приніс їм документи на усиновлення: "Я сказав їм, що вони не повинні більше тримати собаку".

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