Ситуація на західних кордонах України: черги у пунктах пропуску

Прикордонники розповіли, яка ситуація була на кордоні минулої доби і на яких пунктах пропуску сьогодні найбільші черги.
За добу 23 вересня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 81 тисяча осіб та 20 тисяч транспортних засобів.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
З України минулої доби виїхали понад 40 тисяч осіб: 25 тисяч перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
Водночас повернулись з-за кордону 40 тисяч осіб, майже 36 тисяч з них – громадяни України.
За цей період було оформлено 76 вантажівок з гуманітарною допомогою.
За даними прикордонників, станом на 9:00 год 24 вересня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано в таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
- "Ягодин" - 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" - 60 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" - 50 л/а, 0 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Рава-Руська" - 80 л/а, 11 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Грушів" - 0 л/а, 4 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Краківець" - 70 л/а, 4 автобуса; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 45 л/а, 4 автобуса, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).
Словацька Республіка:
- "Малий Березний" - 20 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" - 40 л/а, 3 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Угорщина:
- "Тиса" - 25 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" - 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
- "Дякове" - 0 л/а, (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Республіка Молдова:
- "Мамалига" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, на Закарпатті та в Чернівецькій області затримали понад десять осіб, які хотіли незаконно перетнути кордон.
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