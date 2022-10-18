Проблему с дронами-камикадзе решим в течение двух-трех недель – Арестович

По мнению Арестовича, противодронные станции, которые нам обещает Запад, очень эффективные.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что вопрос иранских дронов-камикадзе будет решен в ближайшие недели, когда в Украину доставят сотни станций активных препятствий.

Об этом советник ОП сказал в разговоре с российским правоохранителем и журналистом Марком Фейгиным.

"Протидронные станции, которые нам пообещали, дают фактически мгновенно — за сутки. А поставлены должны быть, как они говорят, воскресенье. Это очень эффективно. Сейчас также уже сбивает дроны зенитная артиллерия. Вчера на Киев летело 16 дронов, все были сбиты. Прожектора, зенитная артиллерия, посты надзора, связь оповещения. То есть у нас сейчас разворачивается полная схема по борьбе с беспилотниками. Мы в течение нескольких недель справимся с этой проблемой, а до этого будем сбивать их привычным способом", — предположил он.

Украинские власти считают Иран соучастницей войны в Украине

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников. Может быть и другой заказ, который россияне рассчитывают получить.

МИД Украины обвинил Иран в причастности к массовым убийствам украинцев, поскольку эта страна передала агрессору свои дроны и до сих пор цинично это отрицает. Дмитрий Кулеба анонсировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Украина готова передать каждой стране Евросоюза обломки использованных Россией иранских дронов-камикадзе в качестве доказательства причастности Ирана к жестокой войне РФ против Украины.

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