Проблему із дронами-камікадзе вирішимо протягом двох-трьох тижнів - Арестович

На думку Арестовича, протидронні станції, які нам обіцяє Захід, дуже ефективні.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що питання іранських дронів-камікадзе буде вирішене наближчими тижнями, коли до України доставлять сотні станцій активних перешкод.

Про це радник ОП сказав у розмові з російським правохасниклм та журналістом Марком Фейгіним.

"Протидронні станції, які нам пообіцяли, дають фактично миттєво - за добу. А поставлені мають бути, як вони кажуть, неділя. Це дуже ефективно. Зараз також уже збиває дрони зенітна артилерія. Вчора на Київ летіло 16 дронів, всі були збиті. Прожектора, зенітна артилерія, пости нагляду, зв'язок оповіщення. Тобто у нас зараз розгортається повна схема із боротьби проти безпілотників. Ми протягом декількох тижнів справимося з цією проблемою, а до цього будемо збивати їх звичним способом", - припустив він.

Українська влада вважає Іран співучасницею війни в Україні

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників. Може бути й інше замовлення, яке росіяни розраховують отримати.

МЗС України звинуватило Іран у причетності до масових вбивств українців, оскільки ця країна передала агресорові свої дрони та досі цинічно це заперечує. Дмитро Кулеба анонсував розрив дипломатичних стосунків з Іраном.

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Україна готова передати кожній країні Євросоюзу уламки використаних Росією іранських дронів-камікадзе як доказ причетності Ірану до жорстокої війни РФ проти України.

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