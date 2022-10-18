Жена Юрия Ткача рассмешила Сеть забавным видео с дочерью

Возлюбленная актера "Квартала 95" Юрия Ткача Виктория рассмешила поклонников новым видео с дочерью Лизой.

Жена юмориста поделилась видео, на котором девочка шалила перед началом уроков в школе. С портфелем на плечах Лиза показала забавные танцы.

Таким образом, девочка пыталась развлечься, пока ждала окончания воздушной тревоги, которая началась перед самым началом учебного процесса.

"Главное – это правильное настроение! Снова после тревоги в школу", — подписала видео Виктория.

Кадры с Лизой сразу вызвали ухмылки у пользователей Сети.

Очень смешно! И у кого она такая?

Какой ребенок забавный! Просто чудо!

Лизусь – молодчинка!

Отметим, что в этом году дочь Юрия Ткача отправилась во второй класс в одну из столичных школ. Одно время семья актера находилась за границей, однако через некоторое время Виктория с дочерью решили вернуться в Украину.

Ранее Юрий Ткач рассказал, знал ли о начале полномасштабной войны в Украине заранее.

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