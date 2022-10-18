Камалия вместе с дочерьми продемонстрировала свои навыки в стрельбе: "У орков здесь нет шансов"

Певица пришла потренироваться в тире вместе с дочерьми.
Украинская исполнительница Камалия показала, как хорошо умеет держать оружие в руках.
В своем Instagram певица запустила прямой эфир, во время которого вместе с дочками отправилась в тир, чтобы пострелять. Артистка умело держала в руках оружие и похвасталась перед поклонниками тем, как хорошо умеет попадать в мишень.
"Вот моя мишень. Вся дырявая, поэтому у орков здесь нет шансов!" – продемонстрировала свой результат Камалия.
Девочки также попробовали свои силы в стрельбе и показали неплохой результат, попав в центр своих мишеней.
"Я сегодня с девочками. Я их привела сегодня учиться стрелять. У них сегодня первые выстрелы из профессионального оружия", – рассказала певица.
Напомним, недавно Камалия довела своих поклонников до слез новым клипом, в котором показала своих убитых российскими оккупантами лошадей.
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