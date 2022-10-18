РФ может вывести войска из Херсона, чтобы перебросить на Киев – Арестович

Уцелевшие войска из Херсона Путин может погнать в новое наступление на Киев, или перебросить на Донецкое направление.

Российские оккупанты, вероятно, пытаются сохранить Херсонскую группировку войск, чтобы перебросить его на новое направление.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

Арестович подтвердил, что оккупанты могут уйти с правого берега Днепра на Херсонщине. Но уцелевшие войска из Херсона Путин может погнать в новое наступление на Киев, или перебросить на Донецкое направление

"Но по большой радости это будет повторение трюка "выхода" из-под Киева, Чернигова и Сум. Они эти войска хотят сохранить, чтобы отправить на новые направления. Потому что там есть и боеспособные части: морская пехота, десантники – умеющие воевать. И прежде всего, где их нужно ждать – это Киевское направление, либо Донецкое направление .Если для них важнее Донецкая область, их бросят под Бахмут, если Киев, то на север. Могут поделить – часть туда, часть туда. Поэтому у нас будет радость от возвращения Херсона, но появятся проблемы на других направлениях", – говорит советник ОП.

Что известно о ситуации в Херсоне

Напомним, что гауляйтер Херсона Владимир Сальдо объявил об "эвакуации" местного населения на левый берег Днепра.

А генерал Сергей Суровикин, недавно возглавивший армию оккупантов на территории Украины, признал, что ситуация под Херсоном является "непростой". Суровикин не исключает "принятие непростых решений" в Херсонской области.

Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области. Захватчики начали эвакуировать так называемые "государственные" учреждения.

Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, почему продвижение ВСУ в Херсонской области происходит не так быстро, как надеялись многие украинцы.

Возможно ли новое наступление на Киев

ТСН.ua собрал подробности военной активности оккупантов в Беларуси а также мнения экспертов — возможно ли повторение февральского наступления на Киев.

Так, Алексей Арестович прогнозировал, что для повторного наступления на Киев Россия может накопить 20-30 тыс. военных.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев также не исключает возможности повторного наступления оккупантов на Киев. Однако для этого России необходимо создать силы, на что уйдет два-три месяца.