Чи можливий повторний наступ окупантів на Київ: Наєв відповів

Повторний наступ російських військ на Київ можливий, проте для формування таких сил армії ворога потрібен час.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв не виключає можливості повторного наступу російської окупаційної армії на Київ.

Про це генерал-лейтенант сказав у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Повторний наступ на Київ можливий. Для цього необхідно створити такі сили. На це знадобиться певний проміжок часу. Щоб створити відповідні сили, і ми це відчули, необхідно 2-3 місяці", – заявив він.

Наєв також прокоментував можливий наступ з боку Білорусі.

"Якщо будуть зміни обстановки у супротивника, ми змінимо відповідно і свій склад сил", – сказав командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Роль Білорусі у війні проти України

Білорусь бере участь у війні проти України від 24 лютого. Саме з території цієї держави Росія запускала по Україні ракети. Також із Білорусі на Київ пішли в наступ російські війська.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав 4 жовтня, що його країна бере участь у війні проти України на боці Росії. У Білорусі також вирішили перевірити військовозобов'язаних білорусів.

Олексій Данілов раніше наголошував, що якщо з боку Білорусі знову суне армія, Україна на це реагуватиме силовими методами.

Експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич розповів, що президент Росії Володимир Путін тримає напруження біля кордону України з Білоруссю, щоб відтягувати з фронту резерви ЗСУ. Проте ознак підготовки повторного наступу РФ з території Білорусі наразі немає.

Початок війни, реакція Залужного, провал бліцкригу Кремля та стратегія ЗСУ - інтерв'ю з Наєвим