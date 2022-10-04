"Ми цього не приховуємо": Лукашенко підтвердив, що Білорусь бере участь у війні проти українців

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив те, що його країна приймає участь у так званій “спеціальній військовій операції”.

Диктатор Лукашенко підтвердив, що Білорусь приймає участь у війні проти українців та мирних міст. Проте “президент” наголошує, що під час бойових дій вони “нікого не вбивають”.

Про це пишуть білоруські ЗМІ.

“Що стосується нашої участі у "спеціальній військовій операції" в Україні, то ми там беремо участь. Ми цього не приховуємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов'язань”, – сказав Лукашенко.

Також він додав, що країна приймає участь у війні для того, щоб “не допустити поширення цього конфлікту на територію Білорусі”. Лукашенко побоюється удару з боку Польщі, Литви та Латвії.

"Як я говорив, у спину російським стріляти ніхто не буде з території Білорусі. Ось наша участь", – підкреслив Лукашенко.

Нагадаємо, що російський диктатор Путін тисне на самопроголошеного президента Білорусі та навіть може організувати бунт проти Лукашенка.

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