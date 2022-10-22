Шольц назвав ще одну причину, чому Німеччина не постачає танки Україні

Від 20-30% німецького суспільства проти антиросійських санкцій та постачання Україні зброї.

Німецький канцлер Олаф Шольц повідомив, що під час ухвалення рішення, чи надавати Україні танки, ФРН зважає також на думку тих країн, які виступають проти санкцій РФ і постачання зброї Києву.

Про це лідер Німеччини сказав в інтерв'ю Welt.

"Логістика, запчастини, боєприпаси для цих танків російського або пострадянського виробництва є в Україні. Ми намагаємося постачати з інших країн. Але факт залишається фактом: питання, яке озброєння ми постачаємо, базується на дуже чіткому принципі - не діяти наодинці" - сказав він.

За словами Шольца, від 20-30% німецького суспільства проти антиросійських санкцій та постачання Україні зброї. Тому, він також зважає на думку громадян ФРН при ухваленні рішення.

"Я сперечаюся з тими, хто сумнівається, і пояснюю причини наших рішень, щоб в цьому переконався і той, і інший. Дуже багато хто вважає, що виважений курс уряду є правильним. Так що думка дуже широка. Ми не повинні випускати це з поля зору, якщо хочемо триматися разом як суспільство" - пояснив Шольц.

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Обіцянки Німеччини надати танки ЗСУ

Міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт 8 жовтня анонсувала надання Україні загалом 100 танків із Греції та Словаччини, а також системи ППО IRIS-T. 11 жовтня очільник Міноборони Олексій Резніков повідомив, що Німеччина передала Україні IRIS-T, які уже використовуються на території України. Щодо танків, то їх постачання досі немає.

Міністрерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявивла, що Німеччина передасть Україні до кінця року велику кількість раніше обіцяної військової техніки.

Нагадаємо, 25 вересня парламент Німеччини не зміг проголосувати за рішення про передавання Україні танків та бронетехніки. Документ дозволяв негайно відправити до України танки та панцирники з запасів промисловості, а також вимагав поставляти Україні додаткове важке озброєння.

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