Військовий експерт назвав два можливі сценарії деокупації Криму

Військовий експерт Петро Черник назвав два можливі сценарії повернення анексованого РФ Криму.

Про це він 29 листопада розповів в ефірі 24 каналу.

Так, за словами експерта, деокупувати Крим можна або військовою силою, або її загрозою.

"Я прихильник концепції, що Крим повернеться додому або збройною силою, як свого часу 1918 року, коли полковник УНР Петро Болбочан (ред. - командувач 1-го Українського Республіканського полку (полк імені УНР)) не без допомоги австрійців організував блискучу кримську операцію. Шкода, що вона не стала в історичному контексті успішною, так і зараз буде рівно так само. Ми знову ж таки маємо певну ілюзію, що дипломати щось вирішують. Дипломати самі по собі нічого не вирішують. Це посередники між центрами сили. Так от, або повноцінно бойова операція, або наш воєнний бойовий кулак буде настільки могутнім, потужним і загрозливим, що не буде сенсу цю операцію проводити. Тоді дипломати сядуть за стіл і домовляться", - вважає Черник.

Більше того він додає, що головний фактор - це сила. Коментуючи слова американського генерала Марка Міллі про малоймовірність звільнення Криму військовим шляхом, експерт наголосив, що сценаріїв звільнення півострова може бути безліч, але повернення України на кордони 1991 року "відбудеться виключно силою або загрозою сили".

"Домовленостей не буде. Карфаген має бути зруйновано", - зазначив Черник.

Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі висловив думку, що звільнення Криму військовим шляхом є малоймовірним. Водночас, на його думку, можливе політичне рішення про відхід росіян з українського півострова.

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Своєю чергою, колишній командувач сухопутних сил США в Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес вважає, що до січня 2023 року Україна може деокупувати Маріуполь та Мелітополь, після чого почнеться звільнення Криму.

Нагадаємо, що в українській розвідці говорять, що деокупація Криму відбудеться вже 2023 року. Так, голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що ЗСУ почнуть звільняти від окупантів Крим вже наступного року. Буданов також вважає, що війна в Україні може закінчитися до літа 2023 року.

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