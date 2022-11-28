Какой вред может нанести ракета с имитатором ядерной боеголовки: Жданов объяснил

Эта ракета в России скорее предназначалась для удара в ходе учений войск на местности с имитатором ядерного взрыва.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, какой урон может нанести ракета X-55, у которой вместо боевой части – имитатор ядерной боеголовки.

Эту тему эксперт поднял 28 ноября на своем ютуб-канале.

По словам Жданова, запуск ракеты с имитатором ядерной боеголовки не стоит расценивать как повышение Россией ставок и запугивание Запада с ее стороны. Напротив, Россия использует остатки оружия – "выгребает все, что можно выгрести, чтобы увеличить количество ракет в одновременном залпе по Украине".

"Имитатор ядерного взрыва также имеет взрывную часть. Количество оставшихся на осколочно-фугасном снаряжении в России ракет заканчивается, если они уже берут из учебно-боевых комплексов авиации, где на ней тренировался персонал, или эта ракета предназначалась для удара в ходе учений войск на местности с имитатором ядерного взрыва", – добавил эксперт.

Ранее издание Defense Express сообщило, что в одной из двух вражеских ракет X-55, сбившихся 17 ноября над столицей Украины, вместо боевой части был "прикручен" блок, являющийся имитатором ядерной боеголовки.

Впоследствии эксперт Олег Жданов успокоил ракету X-55. По его словам, никакого ядерного заряда на нем не стояло.

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