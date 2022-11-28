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В Днепре во время воздушной тревоги слышны взрывы

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
6133
Время на прочтение
1 мин
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В Днепре во время воздушной тревоги слышны взрывы

Фото: Associated Press

В области в 22.12 объявили воздушную тревогу.

В Днепре в понедельник, 28 ноября, во время воздушной тревоги слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает "Суспильне".

В Днепропетровской области в 22.12 объявили воздушную тревогу. Уже через несколько минут в областном центре были слышны взрывы.

Обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Ракетные обстрелы Украины

Российские террористы от 24 февраля ракетами обстреливают всю территорию Украины. По данным министра обороны Алексея Резникова, кафиры нанесли по нашему государству 16 тысяч ракетных ударов. 97% из них по гражданским объектам.

С 10 октября Россия взялась за уничтожение нашей энергетической инфраструктуры. Террористы хотят оставить Украину без электричества и тепла зимой.

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Дата публикации
Просмотры
6133
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