У Дніпрі під час повітряної тривоги чути вибухи

У Дніпрі в понеділок, 28 листопада, під час повітряної тривоги чути звуки вибухів.

Про це повідомляє "Суспільне".

У Дніпропетровській області о 22:12 оголосили повітряну тривогу. Вже через кілька хвилин в обласному центрі було чути вибухи.

Обставини події поки невідомі.

Ракетні обстріли України

Російські терористи від 24 лютого ракетами обстрілюють усю територію України. За даними міністра оборони Олексія Резнікова, окупанти завдали по нашій державі 16 тисяч ракетних ударів. 97% з них - по цивільних об'єктах.

Від 10 жовтня Росія взялася до знищення нашої енергетичної інфраструктури. Терористи хочуть залишити Україну без електрики та тепла взимку.

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