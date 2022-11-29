Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ за день сбили два вражеских истребителя — Генштаб

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
2945
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ за день сбили два вражеских истребителя — Генштаб

Фото: Associated Press

У россиян благодаря точности бойцов ВСУ стало на два самолета меньше.

Два самолета ВС РФ улетали свое в Украину. Су-25 и Су-34 теперь стали металлоломом благодаря точности украинских защитников.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"За прошедшие сутки Силы обороны Украины сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские пилоты за прошедшие сутки нанесли 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника на разных участках фронта.

Напомним, что в Луганской области ВСУ устроили "фейерверк" оккупантам в Сватово. В результате попадания в местонахождение российских воинов два десятка из них погибли, еще три десятка — ранены.

Ранее на Херсонщине "прилетело" в скопление вражеских РСЗО "Град" в Великой Копани. Кроме техники было ликвидировано с десяток российских вояк.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2945
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация