Россияне опрокидывают в Беларусь технику и вооружение: в ISW объяснили зачем

Американские аналитики Института изучения войны считают, что Кремль пытается усилить российский обучающий потенциал и провести нацеленную на Запад информационную операцию, развернув войска в Беларуси в ноябре 2022-го.

Об этом говорится в новом отчете ISW.

Отмечается, что спутниковые снимки указывают на увеличение боевой техники армии РФ. В частности, увеличилось количество танков на 230-м общевойсковом Обуз-Лесновском полигоне в Бресте.

Также мониторинговая организация "Белорусский Гаюн" информирует, что Москва перебросила туда же 15 зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2" и 10 единиц неопределенного инженерного оборудования в Брест.

"Эти дислокации поддерживают усилия России по обучению, а не подготовке к боевым действиям из Беларуси. 28 ноября украинский Генштаб сообщил, что, по его оценкам, российские силы перебросят неопределенные элементы ("некоторые подразделения") из Беларуси в неопределенный район после того, как подразделения "обретут боевую способность", — говорится в свите.

В ISW отмечают, что подобные заявления указывают на то, что боевые потери среди российских инструкторов и стрессы, связанные с мобилизацией, уменьшили обучающий потенциал краны-агрессорки. По всей вероятности, увеличив зависимость от Беларуси в плане учебного потенциала.

"Кремль также, вероятно, стремится использовать развертывание российских войск в Беларуси как информационную операцию, чтобы зафиксировать украинские силы вокруг Киева, чтобы предотвратить их использование на юге и востоке. Белорусские войска будут маловероятно атаковать Украину", — добавляют в Институте.

Напомним, "президент" Беларуси Александр Лукашенко нашел причину, по которой, мол, Украина и агрессорка Россия не садятся за стол переговоров. По его мнению, виновны Соединенные Штаты Америки. По его словам, Вашингтон хочет уничтожить Россию.

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