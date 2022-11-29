ЗСУ за день збили два ворожі винищувачі - Генштаб

У росіян завдяки влучності бійців ЗСУ стало на два літаки менше.

Два літаки ЗС РФ відлітали своє в Україні. Су-25 та Су-34 відтепер стали металобрухтом завдяки влучності українських захисників.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"За минулу добу Сили оборони України збили ворожі літаки Су-25 та Су-24", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що українські пілоти протягом минулої доби завдали 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника на різних ділянках фронту.

Нагадаємо, що на Луганщині ЗСУ влаштували "фейєрверк" окупантам у Сватовому. В результаті влучання у місце розташування російських вояків два десятки з них загинули, ще три десятки - поранено.

Раніше на Херсонщинім "прилетіло" в скупчення ворожих РСЗВ "Град" у Великій Копані. Крім техніки було ліквідовано з десяток російських вояків.

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