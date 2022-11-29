Росія вдарила чотирма ракетами по Дніпру: є серйозні руйнування

Окупанти також вдарили з "Ураганів" та важкої артилерії.
Ввечері 28 листопада Росія вдарила по Дніпру чотирма ракетами. Вони поцілили в приватне підприємство. Там спалахнула пожежа, є серйозні руйнування.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Загиблих та поранених немає.
"Нікопольський район російські окупаційні війська обстріляли з "Ураганів" та важкої артилерії. Під ворожий приціл потрапила Червоногригорівська громада. Люди не постраждали", - додав голова ОВА.
Нагадаємо, у Дніпрі ввечері 28 листопада оголосили повітряну тривогу. Після чого мешканці міста почули кілька гучних вибухів. Пізніше стало відомо, що російська армія поцілила в приватне підприємство та знищила виробничі приміщення.
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