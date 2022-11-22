У Путина три козыря в войне против Украины – Вild

В издании объяснили, какие козыри имеет Путин в войне против Украины и почему они опасны для него самого.

Путинский режим все еще надеется, что сможет предотвратить поражение в войне. Кремль хочет давить на Украину и на Запад, чтобы заставить переговоры о прекращении огня – или продолжить войну на истощение, чтобы разрушить устойчивость антипутинской коалиции.

В немецком издании Вild выяснили, какие три козыря остаются у Путина.

Обострение газового кризиса

На российский газ до сих пор приходится около 6% всего импорта газа ЕС. Об этом сообщает Deutsche Bank Research в статье от 10 ноября. "Нарушение этих последних оставшихся потоков может оказать негативное влияние на энергетическую безопасность в регионах, не имеющих выхода к морю, таких как Бавария, Австрия, Чехия, Словакия и северная Италия", – говорится в статье.

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Россия может еще больше сократить поставки газа в ЕС на фоне похолодания, чтобы усилить давление на европейские страны, чтобы прекратить военную поддержку Украины или вынудить Киев начать переговоры.

Но этот шаг несет риск и для самой России: у Москвы уже кончаются деньги, чтобы оплачивать дорогую войну и одновременно поддерживать свою социальную систему.

Если последние финансовые поступления с ЕС упадут, это может еще больше усугубить недовольство российского населения и дестабилизировать режим.

Уничтожение украинской энергетики

Россия неделями атакует энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы отключить население от электроэнергии, воды и отопления. Таким образом, россияне преследуют две цели.

Во-первых, побуждать украинские власти к переговорам с Москвой и принять болезненные территориальные потери. План Путина состоит в том, чтобы сделать условия жизни в Украине настолько сложными, что у президента Владимира Зеленского не останется иного выбора, как принять требования Москвы по поводу войны.

Вторая цель России: новая волна украинских беженцев. Уничтожение энергоснабжения — сделать невозможной жизнь в Украине сотен тысяч или миллионов людей. Это должно еще больше усугубить кризис беженцев в Европе и побуждать ЕС к принятию требований Путина.

Однако Запад ускорил поставку систем ПВО украинской армии. С каждой новой системой обороны россиянам становится все сложнее ракетно атаковать Украину. Это серьезно ослабляет один из самых мощных инструментов войны Путина.

Миллион мобилизованных

Путин рассматривает вариант объявить полномасштабную мобилизацию и призвать более миллиона россиян в армию, ведь у РФ есть огромный резерв военнообязанных мужчин.

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Однако даже те "мобики", которые были призваны в рамках так называемой "частичной" мобилизации, плохо оснащены, не имеют боевого опыта и имеют низкий моральный дух.

Тем не менее, их количество все равно может оказывать давление на украинскую армию.

В то же время, в издании отмечают, что во внутреннем плане для России расширение мобилизации было бы чрезвычайно рискованным. Если Путин даст оружие в руки миллионам российских мужчин без должного ухода, риск вооруженного сопротивления его режиму возрастает.

Что известно о переговорах РФ

Все чаще из России раздаются заявления, что они готовы к переговорам с Украиной.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил, что замораживание войны в Украине РФ использует в свою пользу. Россия соберет новые силы и через некоторое время снова нападет на Украину.

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Россия официально не обращалась к Украине с просьбой о мирных переговорах.

По информации Wall Street Journal, Штаты непублично намекают Киеву о необходимости переговоров.

По мнению советника Ермака Михаила Подоляка, попытки Запада посадить Украину за стол переговоров после серии крупных военных побед равнозначны просьбе капитуляции.