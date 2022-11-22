Путін має три козирі у війні проти України – Вild

У виданні пояснили, які козирі має Путін у війні проти України і чому вони небезпечні для нього самого.

Путінський режим все ще сподівається, що зможе запобігти поразці у війні. Кремль хоче тиснути на Україну та Захід, щоб змусити переговори про припинення вогню – або продовжити війну на виснаження, щоб зруйнувати стійкість антипутінської коаліції.

У німецькому виданні Вild з'ясували, які три козирі залишаються у Путіна.

Загострення газової кризи

На російський газ досі припадає близько 6% усього імпорту газу ЄС. Про це повідомляє Deutsche Bank Research у статті від 10 листопада. "Порушення цих останніх потоків, що залишилися, може мати негативний вплив на енергетичну безпеку в регіонах, які не мають виходу до моря, таких як Баварія, Австрія, Чехія, Словаччина та північна Італія", – йдеться у статті.

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Росія може ще більше скоротити постачання газу до ЄС на тлі похолодання, щоб посилити тиск на європейські країни, аби вони припинили військову підтримку України або змусили Київ розпочати переговори.

Але цей крок несе ризик і для самої Росії: у Москви вже закінчуються гроші, щоб оплачувати дорогу війну і водночас підтримувати свою соціальну систему.

Якщо останні фінансові надходження з ЄС впадуть, це може ще більше посилити невдоволення російського населення та дестабілізувати режим.

Знищення української енергетики

Росія тижнями атакує енергетичну інфраструктуру України, щоб відключити населення від електроенергії, води та опалення. Таким чином росіяни переслідують дві мети.

По-перше, спонукати українську владу до переговорів з Москвою та прийняти болісні територіальні втрати. План Путіна полягає в тому, щоб зробити умови життя в Україні настільки складними, що у президента Володимира Зеленського не залишиться іншого вибору, як прийняти вимоги Москви щодо війни.

Друга мета Росії: нова хвиля українських біженців. Знищення енергопостачання має на меті зробити неможливим життя в Україні сотень тисяч чи мільйонів людей. Це має ще більше загострити кризу біженців у Європі та спонукати ЄС до прийняття вимог Путіна.

Проте Захід прискорив поставку систем ППО українській армії. З кожною новою системою оборони росіянам стає все складніше ракетно атакувати Україну. Це серйозно послаблює один із потужних інструментів війни Путіна.

Мільйон мобілізованих

Путін розглядає варіант оголосити повномасштабну мобілізацію і призвати понад мільйон росіян до армії, адже в РФ є величезний резерв військовозобов'язаних чоловіків.

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Проте навіть тих "мобіків", які були призвані у межах так званої "часткової" мобілізації, погано оснащені, не мають бойового досвіду та мають низький моральний дух.

Тим не менш, їхня кількість все одно може чинити тиск на українську армію.

Водночас, у виданні зауважують, що у внутрішньому плані для Росії розширення мобілізації було б надзвичайно ризикованим. Якщо Путін дасть зброю в руки мільйонам російських чоловіків без належного догляду, ризик збройного опору його режиму зростає.

Що відомо про переговори РФ

Дедалі частіше з Росії лунають заяви, що вони готові до переговорів з Україною.

Водночас, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив, що заморожування війни в Україні РФ використає на свою користь. Росія збере нові сили і через деякий час знову нападе на Україну.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Росія офіційно не зверталась до України з проханням про мирні переговори.

За інформацією Wall Street Journal, Штати непублічно натякають Києву про необхідність переговорів.

На думку радника Єрмака Михайла Подоляка, намагання Заходу посадити Україну за стіл переговорів після серії великих військових перемог рівнозначні проханню капітуляції.