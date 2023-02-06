Ведучий "Греммі" пожартував під час церемонії про пеніс принца Гаррі, а Джей Ло оцінила жарт

Мемуари принца Гаррі такі "знамениті", що їх обговорювали навіть минулої ночі під час 65-ї церемонії вручення премії "Греммі".

Ведучий церемонії Тревор Ноа пожартував над уривком з мемуарів герцога Сассекського "Запасний", де Гаррі розповів, як він мало не обморозив свій пеніс.

Тревор Ноа / Фото: Associated Press

Коли Ноа представляв Джеймса Кордена, він вказав на уривок із книжки, де принц Гаррі розповів, що отримав обмороження під час благодійної поїздки на Північний полюс 2011 року.

"Джеймс Корден — 12-разовий володар премії "Еммі" та ведучий The Late Late Show", — почав Ноа. "Він також є живим доказом того, що чоловік може переїхати з Лондона до Лос-Анджелеса і не розповідати всім про свій обморожений пеніс", - пожартував ведучий, пише People. Поруч із ним сиділа Дженніфер Лопес, яка засміялася, схоже, оцінивши жарт.

Тревор Ноа та Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі детально описав цю історію у своїй дебютній книжці, розповівши, що під час благодійного заходу в Арктиці у березні 2011 року обморозив свій інтимний орган. А перед іншою такою поїздкою поділився цією інформацією зі своїм близьким другом, який подарував Гаррі подарунок – спеціальну подушку для пеніса, щоб захистити його від обмороження. У другий похід Гаррі ходив 2013 року.

Читайте також: