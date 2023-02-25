Мадонна разошлась с бойфрендом, младше ее на 41 год — СМИ

Американская певица Мадонна разорвала отношения с молодым бойфрендом, манекенщиком Эндрю Дарнеллом.

Похоже, что 23-летний парень исполнительницы нашел себе девушку ближе к своему возрасту, рассказали инсайдеры Page Six. И хотя Мадонна и Эндрю были вместе недолго, расставание ударило по самооценке певицы.

Как рассказывают источники, сейчас Мадж переживает не самое лучшее психологическое состояние – у него кризис, связанный с возрастом и внешностью.

"Отношения с Дарнеллом начались случайно, поэтому у нее не разбито сердце. Просто это произошло в плохое время. У нее небольшой кризис уверенности в себе, и это не помогает. Ей было очень весело с Эндрю, но это никогда не было любовью или чем-то подобным". ", – поделился инсайдер.

Очевидно, эмоциональное состояние Мадонны ухудшилось после волны критики и хейта в ее сторону. Особенно после церемонии "Грэмми", на которой певицу раскритиковали за внешний вид и пластику на лице. Тогда Мадонна резко ответила своим хейтерам, но, похоже, не смирилась с ситуацией.

Напомним, что роман 64-летней Мадонны и 23-летнего Эндрю Дарнелла начался в сентябре прошлого года. Пара познакомилась во время съемок.

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