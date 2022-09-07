Мадонна закрутила роман с бойфрендом, младше ее на 41 год

После разрыва с 28-летним танцовщиком Ахламаликом Уильямсом американская поп-дива Мадонна недолго скучала в одиночестве.

Артистка закрутила роман с младшим ее на 41 год манекенщиком Эндрю Дарнеллом. Об этом сообщил инсайдер изданию Page Six. Парочка посетила концерт нигерийского музыканта REMA в Нью-Йорке, где постоянно обнималась и обменивалась поцелуями. В своем Instagram знаменитость и сама публиковала фото с вечеринки, где Эндрю ее нежно целовал.

Как отмечается, они познакомились во время фотосессии на обложку для журнала Paper в августе. Ради фото парочка страстно целовалась. По всей вероятности, именно там между ними и пробежала искра.

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Отметим, длительное время Мадонна была в отношениях с танцовщиком Ахламаликом Уильямсом. Парочка была вместе три года. Впрочем, в апреле этого года стало известно, что влюбленные решили разойтись.

Напомним, 64-летняя Мадонна имеет достаточно насыщенную личную жизнь. Звезда часто встречалась с мужчинами, которые были младше ее, за что певицу неоднократно критиковали.

Впрочем, в официальном браке знаменитость была всего два раза. Первым мужем Мадонны был актер и режиссер Шон Пенн, а вторым – режиссер Гай Ричи.

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