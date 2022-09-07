Кацурина впервые призналась, что увела мужчину из семьи: "Карма из э бич"

Ресторатор Даша Кацурина рассказала, как увела из семьи мужчину и как потом за это поплатилась.

Девушка Дантеса призналась, что в 16 лет очень влюбилась. Впрочем, была одна проблема: мужчина был женат. Но Даша решила, что это не помешает ее счастью. Поэтому девушка делала все для того, чтобы мужчина покинул семью. Даше удалось добиться своего.

"О карме из э бич. Было мне 16, и я очень влюбилась в парня, он был женат. А мне было на это безразлично, на нее безразлично. Я делала все, чтобы он ушел ко мне. Он ушел и женился на мне", – рассказала Кацурина в своем Telegram-канале "grls' club katsurina".

Даша Кацурина / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Впоследствии Даша очень много раз обдумывала эту ситуацию, ей было стыдно за свой поступок. Ресторатор была убеждена, что мужчина поступит с ней так же. По словам Даши, именно так и случилось.

"Я повзрослела и много думала о себе и своих поступках. Мне было стыдно и плохо, когда я поняла, как больно сделала этой девушке, я даже этому парню говорила, что ко мне это вернется. Так и случилось", — поделилась Кацурина.

Даша Кацурина и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Отметим, что знаменитость в течение семи лет была в отношениях с Мишей Кацуриным, от которого у нее двое детей. Для Даши это был первый брак, а вот для Михаила – нет. Впервые он женился в 2013 году, но в феврале 2015 года развелся. С Дашей Кацурин сыграл свадьбу в сентябре 2015 года.

Пара была вместе семь лет. В марте они объявили, что разводятся. Уже в июне Кацурин подтвердил, что встречается с певицей Надей Дорофеевой.

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