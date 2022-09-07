Кацуріна вперше зізналася, що забрала чоловіка з сім'ї: "Карма із е біч"

Рестораторка Даша Кацуріна розповіла, як забрала із сім'ї чоловіка і як потім за це поплатилася.

Дівчина Дантеса зізналася, що в 16 років дуже закохалася. Утім, була одна проблема: чоловік був одружений. Та Даша вирішила, що це не стане на заваді її щастю. Тож дівчина робила все задля того, аби чоловік покинув сім'ю. Даші вдалося досягти свого.

"Про карму із е біч. Було мені 16, і я дуже закохалася у хлопця, він був одружений. А мені було на це байдуже, на неї байдуже. Я робила все, щоб він пішов до мене. Він пішов і одружився зі мною", - розповіла Кацуріна у своєму Telegram-каналі "grls’ club katsurina".

Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Згодом Даша дуже багато разів обдумувала цю ситуацію, їй було соромно за свій вчинок. Рестораторка була переконана, що чоловік вчинить із нею так само. За словами Даші, саме так і трапилося.

"Я подорослішала і багато думала про себе та про свої вчинки. Мені було соромно та кепсько, коли я зрозуміла, як боляче зробила цій дівчині, я навіть цьому хлопцю казала, що до мене це повернеться. Так і трапилося", - поділилася Кацуріна.

Даша Кацуріна і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Зазначимо, що знаменитість протягом семи років була у стосунках з Мішею Кацуріним, від якого має двох дітей. Для Даші це був перший шлюб, а от для Михайла – ні. Вперше він одружився 2013 року, але у лютому 2015 розлучився. З Дашею Кацурін зіграв весілля у вересні 2015 року.

Пара була разом сім років. Цьогоріч у березні вони оголосили, що розлучаються. Вже в червні Кацурін підтвердив, що зустрічається зі співачкою Надією Дорофєєвою.

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